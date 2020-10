Actualidade

Salvador Sobral, Maria João e a Orquestra de Jazz de Matosinhos atuam este mês na Casa da Música, no Porto, no âmbito da 8.ª edição do festival Outono em Jazz, que aposta em projetos criados em Portugal.

A 8.ª edição do Outono em Jazz, que decorre entre domingo e 25 de outubro é, segundo a Casa da Música, "uma aposta nos projetos criados em Portugal, oferecendo um panorama variado do jazz contemporâneo, como tem sido a marca do festival".

O concerto de abertura, no domingo, "será o mais internacional entre todos e junta a cantora Maria João ao trio de Pablo Lapidusas, pianista argentino-brasileiro radicado em Portugal". Em palco, além de Pablo Lapidusas e Maria João, estarão o baixista cubano Leo Espinosa e o baterista brasileiro Marcelo Araújo.