A candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura em 2027 apresentou hoje a primeira Agenda Cultural da Beira Interior, que reúne a programação cultural de 17 municípios para os próximos seis meses.

A publicação, com 50 páginas e uma tiragem de 30 mil exemplares, reúne a programação cultural dos 17 municípios, integrados na candidatura, para o período que vai de outubro de 2020 a março de 2021.

O presidente da Câmara Municipal da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, disse na sessão de lançamento do primeiro número da agenda, realizada no espaço exterior da sede da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE), no largo junto da Sé Catedral, que a publicação prova "que os territórios continuam vivos", mesmo em tempo de pandemia.