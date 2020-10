Actualidade

O polaco Robert Lewandowski, avançado do campeão europeu de futebol Bayern Munique, foi hoje distinguido como o Melhor Jogador do Ano da UEFA, destroçando o belga Kevin de Bruyne, do Manchester City, e o colega equipa Manuel Neuer.

Lewandowski, melhor marcador da edição passada da 'Champions' e da 'Bundesliga', sucede ao holandês Virgil van Dijk, do Liverpool, depois de conseguir 477 pontos, face aos 90 do médio belga dos 'citizens' e aos 66 do guardião alemão.

Estes eram os únicos resultados que faltavam conhecer, depois da UEFA ter revelado previamente os restantes sete classificados, com destaque para o argentino Lionel Messi (FC Barcelona), que recolheu 53, os mesmos do brasileiro Neymar (Paris Saint-Germain), enquanto o internacional português Cristiano Ronaldo, da Juventus, fechou o top-10, com 25.