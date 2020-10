Covid-19

O número total de mortes provocadas pela covid-19 em França ultrapassou a marca das 32.000, desde o início da crise sanitária em março, de acordo com os dados publicados hoje pelas autoridades sanitárias.

De acordo com as mesmas, 63 pessoas morreram nas últimas 24 horas, aumentando o total para 32.019 óbitos, enquanto o total de casos chegou a 577.505, com 13.970 contágios nas últimas 24 horas.

A taxa de positividade dos testes permanece em 7,6%, contra cerca dos 4% do início de setembro, e estão a ser investigados 1.234 casos de contaminação grupal, ou 'clusters', incluindo 239 em lares.