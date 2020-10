Actualidade

O ex-presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Francisco de Lemos José Maria, foi hoje ouvido na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República (PGR) no âmbito do processo que envolve Carlos São Vicente.

A PGR chamou várias individualidades ligadas à Sonangol para prestar esclarecimentos no caso que envolve a transferência de centenas de milhões de dólares para contas controladas pelo empresário Carlos São Vicente, dono do grupo AAA, que durante quase uma década deteve monopólio dos seguros das atividades petrolíferas.

Segundo um documento da PGR a que a Lusa teve acesso, as audições começaram na quarta-feira e vão prosseguir na sexta-feira e nos dias 04 e 05 de outubro, estando convocados administradores da área financeira e de várias subsidiárias da petrolífera angolana.