Actualidade

A UEFA autorizou hoje o regresso imediato do público aos jogos das competições europeias de futebol, incluindo a Liga dos Campeões, até ao limite de 30% da capacidade dos estádios e de acordo com as autoridades locais.

"O comité executivo da UEFA decidiu autorizar o regresso parcial dos espetadores para os jogos da UEFA, quando a legislação local o permita, já a partir dos jogos de seleções da próxima semana", refere UEFA, em comunicado divulgado no mesmo dia do sorteio da Liga dos Campeões.

A decisão permite um regresso do público nos jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, cujas fases de grupos se iniciam em 20 e 22 de outubro, mas também para os jogos internacionais da próxima semana, nomeadamente os da Liga das Nações.