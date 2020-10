LE

O Sporting foi hoje derrotado pelos austríacos do LASK Linz, por 4-1, em jogo do 'play-off' de acesso à fase de grupos da Liga Europa de futebol, e está eliminado das competições europeias.

No estádio José Alvalade, a equipa austríaca adiantou-se no marcador aos 14 minutos, por intermédio do defesa Trauner, com o jovem Tiago Tomás a empatar o jogo aos 42 minutos.

Na segunda parte, o LASK Linz voltou para a frente do marcador aos 58, por Raguz, e cimentou a vantagem aos 65, por Michorl, e aos 68, por Gruber, numa altura em que já jogava em vantagem numérica devido à expulsão de Sebastián Coates, aos 63.