Actualidade

(CORREÇÃO) Tóquio, 02 out 2020 (Lusa) - A negociação foi retomada hoje na bolsa de Tóquio, paralisada durante toda a sessão do dia anterior por uma falha técnica, com o principal índice a abrir em alta. (ACRESCENTA QUE A BOLSA ABRIU EM ALTA)

A bolsa de Tóquio abriu hoje em alta, com o principal índice, o Nikkei, a subir 0,55% para 23.313,10 pontos. (23.313,10 E NÃO 23.313,1')

O segundo indicador, o Topix, ganhou 0,57% para 1.646,28 pontos, nas primeiras transações do dia.