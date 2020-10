Covid-19

Quase 20 mil funcionários da multinacional de comércio eletrónico Amazon, nos Estados Unidos, foram infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com os números publicados pela empresa.

A empresa indicou que dos 1.372.000 trabalhadores da Amazon e da cadeia de supermercados Whole Foods (detida pela Amazon), 19.816 obtiveram resultados positivos nos testes à covid-19, ou seja, 1,44% do total.

A empresa liderada por Jeff Bezos alegou que esta taxa de infeção é 42% mais baixa do que a população em geral, sugerindo que apesar das críticas à gestão durante a pandemia, os trabalhadores da Amazon sofreram proporcionalmente menos do que a população em geral, de acordo com um comunicado.