Actualidade

Os descontos que os operadores turísticos aplicarem entre 05 de outubro e 15 de dezembro têm de ser superiores a 30% para que o Turismo de Portugal comparticipe metade, afirmou a secretária de Estado do Turismo.

"Queremos que os descontos sejam sempre superiores a 30%. Portanto, é uma das condições para que o consumidor tenha uma perceção que está a ser um privilégio concedido por via deste programa, e o Turismo de Portugal comparticipará 50% do desconto atribuído pelo operador económico", esclareceu Rita Marques em entrevista à agência Lusa.

Para clarificar, a governante usou o exemplo de uma empresa de animação turística que aplica um desconto na ordem dos 30% num serviço que custa 100 euros, recebendo, por via desta medida, 70 euros do consumidor e 15 euros do Turismo de Portugal.