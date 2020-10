Venezuela

O Ministério Público da Venezuela (MP) iniciou uma investigação sobre a gestão da construtora portuguesa Teixeira Duarte no porto marítimo de La Guaira (norte de Caracas).

A investigação, levada a cabo pela "Fiscalía 55.ª Nacional Plena" tem a ver com a suposta "prática de crimes previstos na Lei Contra a Corrupção, relativos a alegados atos irregulares atribuídos à Sociedade Mercantil Teixeira Duarte Engenharia e Construções SA", segundo documentos a que a agência Lusa teve acesso.

Como parte da investigação, o MP pediu à empresa estatal venezuelana Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) SA cópias de vários documentos, entre eles da "Aliança Estratégica para a Operação (exploração) Portuária do Terminal do Cais Oeste do Porto de La Guaira".