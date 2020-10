Actualidade

As eleições municipais brasileiras, agendadas para novembro deste ano, serão "fortemente afetadas" por 'fake news', tal como aconteceu no sufrágio presidencial de 2018, que levou à eleição de Jair Bolsonaro, indicou hoje à Lusa um especialista.

Para Paulo Rená Santarém, professor do Centro Universitário de Brasília (UniCeuB) e membro da Coligação Direitos na Rede - entidade que reúne mais de 40 organizações académicas e da sociedade civil em defesa dos direitos digitais - , várias estratégias de desinformação estão já em andamento porque, na verdade, "elas não pararam de acontecer" desde 2018, ano em que a eleição foi amplamente marcada pela difusão de desinformação nas redes sociais.

"Durante grande parte da presente pandemia da covid-19, temos visto notícias que levam à desinformação e acho que elas vão ser redirecionadas, com maior intensidade, para o aspeto político. Acho que o problema vai-se agravar porque teremos uma disseminação nos mais de cinco mil municípios que temos no Brasil. Acho que em novembro vamos ter uma situação muito delicada no Brasil, novamente", disse à Lusa o docente.