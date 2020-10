Actualidade

Os medicamentos para o cancro da mama e esclerose múltipla de doentes do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), Porto, podem ser levantados a partir de hoje em farmácias comunitárias ao abrigo do alargamento do programa Farma2Care.

"Estamos a construir um programa que possa progressivamente integrar mais doentes. Nestas duas patologias [cancro da mama e esclerose múltipla], sabemos que temos mais de um milhar que são candidatos potenciais. Se 100 aderirem, podemos avançar para outra área [doença] mais rapidamente. Se aderirem 500 ou mais, se calhar teremos de fasear o avançar do projeto porque se pretende que tenha robustez", explicou à Lusa o coordenador do programa, Carlos Lima Alves, médico do CHUSJ.