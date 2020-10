Covid-19

A Alemanha registou 2.673 novas infeções pelo coronavírus nas últimas 24 horas, um novo máximo desde a segunda quinzena de abril, ultrapassando os 2.500 casos duas vezes em poucos dias, divulgou hoje o Instituto Robert Koch (RKI).

O número total de casos positivos do novo coronavírus desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 294.395, com um total de 9.508 mortes, mais oito óbitos nas últimas 24 horas.

Cerca de 259.500 pessoas já superaram a doença e os casos ativos são cerca de 25.400.