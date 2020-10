Actualidade

O segundo volume da autobiografia dos Xutos & Pontapés, "À Minha Maneira", que conta a história da banda desde 2000, percorrendo 20 anos de "grandes sorrisos" e também "muitas lágrimas", é editado em 20 de outubro.

Em outubro do ano passado, era editado o primeiro volume de "À Minha Maneira", livro no qual a jornalista Ana Ventura pôs os elementos dos Xutos & Pontapés a contarem, na primeira pessoa, a história e histórias da banda, simulando um diálogo com o leitor. Segundo Ana Ventura, em declarações à Lusa, o segundo volume - "À Minha Maneira Vol. II - 2000-2020" - chega no dia 20 deste mês.

"Se o primeiro volume era uma narração de uma escalada e de uma assunção da banda, este é o volume das emoções, porque temos as grandes alegrias e as maiores conquistas destes 40 anos de carreira - os grandes aniversários, os Pavilhões Atlânticos [nome antigo da Altice Arena], o estádio. Temos os grandes sorrisos, mas também temos as muitas lágrimas, porque foi na segunda parte destes 40 anos de carreira que aconteceram as maiores perdas para a banda", contou a jornalista.