Covid-19

Cabo Verde prevê gastar mais de 176 milhões de euros com o serviço da dívida no próximo ano, um máximo histórico, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2021.

Segundo um documento de apoio à proposta orçamental para o próximo ano, fortemente marcada pelas consequências económicas da pandemia de covid-19, documento que o Governo entregou na quinta-feira na Assembleia Nacional, o serviço da dívida vai aumentar em 3,2 mil milhões de escudos (28,8 milhões de euros), no espaço de um ano.

O total do serviço da dívida - juros e amortizações da dívida - de Cabo Verde, após o Orçamento Retificativo aprovado em julho devido à pandemia de covid-19, deverá chegar este ano a 16.385 milhões de escudos (147,6 milhões de euros).