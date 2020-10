Brexit

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai reunir-se no sábado à tarde por videoconferência com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para negociações bilaterais após Bruxelas ter avançado com uma ação legal contra o Reino Unido.

Na quinta-feira, a Comissão Europeia decidiu instaurar um procedimento de infração contra o Reino Unido por causa de uma proposta de lei controversa que anula parcialmente o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Hoje, o porta-voz de Ursula von der Leyen informou, através da rede social Twitter, que a responsável alemã irá reunir-se à distância com Boris Johnson, num encontro virtual que servirá para fazer um "balanço das negociações e discutir os próximos passos".