Catalunha

O presidente do Parlamento da Catalunha avançou hoje com a data de 14 de fevereiro para a realização de eleições antecipadas nesta comunidade autónoma espanhola, no caso de os políticos regionais serem incapazes de sair do impasse atual.

Em declarações à rádio RAC 1, Roger Torrent revelou que vai começar ainda hoje uma ronda de consultas com os grupos parlamentares regionais para avaliar se existe algum candidato com "expectativas reais de poder ser investido" presidente da região.

Esta possibilidade parece ser, neste momento remota, uma vez que as forças pró-independência, que têm uma maioria no parlamento regional, não preveem uma investidura e já parecem ter acordado entre elas ir diretamente a eleições.