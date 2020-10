UE/Cimeira

Os líderes dos 27 reunir-se-ão a 16 de novembro em Berlim para uma "cimeira informal" sobre as relações com a China, sem a presença de Pequim, anunciou hoje o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

O anúncio surge numa altura em que os chefes de Estado europeus se encontram em negociações com Pequim para chegar a um novo acordo de investimento, que garanta acesso ao mercado chinês e a remoção das barreiras comerciais.

Nas conclusões do primeiro dia da cimeira europeia, que hoje termina, os líderes europeus realçaram querer "finalizar as negociações para um acordo de investimento abrangente até ao final de 2020".