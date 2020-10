UE/Cimeira

A Grécia está "plenamente satisfeita" com a mensagem que a União Europeia (UE) deixou à Turquia no final do primeiro dia do Conselho Europeu, disse hoje, em Bruxelas, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

"A UE enviou ontem [na quinta-feira] uma mensagem de unidade, de solidariedade e de determinação", disse Mitsotakis, à entrada para o segundo e último dia da cimeira extraordinária.

Os 27, acrescentou, deixaram claro que "a cessação de qualquer ação unilateral é uma pré-condição para a melhoria das relações entre a UE e a Turquia".