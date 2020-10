Actualidade

O ministro do Ambiente afirmou hoje que o incidente ocorrido na terça-feira no túnel do Metro de Lisboa, na zona da Praça de Espanha, "já passou" e sublinhou que "é mais do que seguro" utilizar aquele meio de transporte.

João Matos Fernandes recordou que a derrocada foi causada por "uma pancada muito forte" na estrutura, no âmbito da empreitada da Câmara de Lisboa que decorre à superfície para requalificação da praça, pelo que a segurança das estruturas do metropolitano não está, segundo o ministro, em causa.

"Lamentamos muito os quatro feridos, felizmente todos ligeiros, lamentamos muito todo o transtorno que causámos aos utentes do metro, que durante estes dois dias não o puderam utilizar, mas já passou e vamos acreditar que a partir de agora todos os olhos vão estar postos nesta obra. Vai correr tudo bem até ao fim e a obra da Praça de Espanha vai-se concretizar", afirmou o governante, em declarações aos jornalistas numa visita à estação da Praça de Espanha.