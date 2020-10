Covid-19

A deputada do Partido Nacionalista Escocês (SNP) Margaret Ferrier está sob pressão para se demitir após ter sido revelado que viajou de comboio entre Londres e Glasgow sabendo que tinha testado positivo à covid-19.

"Falei com Margaret Ferrier e deixei clara a minha opinião de que ela deveria deixar o cargo de deputada. Fi-lo com pesar, ela é uma amiga e colega, mas as suas ações foram perigosas e indefensáveis. Não tenho poder para forçar uma deputada a demitir-se, mas espero que ela faça o que é correto", declarou hoje a chefe do governo autónomo escocês e líder do SNP, Nicola Sturgeon.

O líder do SNP na Câmara dos Comuns, Ian Blackford, também reconheceu, em declarações à BBC, que esta é uma "situação muito grave" e que os deputados devem dar o exemplo.