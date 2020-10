Actualidade

O primeiro-ministro sudanês, Abdallah Hamdok, considerou hoje que o acordo de paz a ser assinado este sábado pelo executivo de transição que dirige e por cinco movimentos armados é uma oportunidade única para o Sudão desde a sua independência.

Hamdok - que dirige o governo de transição acordado com os militares após a queda do ditador Omar al-Bashir - deu nota através da sua conta na rede social Twitter da sua partida da capital, Cartum, para Juba, capital do vizinho Sudão do Sul, onde o processo de paz com os grupos rebeldes está a decorrer desde há cerca de um ano e onde este sábado será formalizada em acordo a carta de intenções assinada em 31 de agosto último.

Segundo o chefe do governo, o acordo representa uma oportunidade para o alcance de "um equilíbrio entre a paz global e a transição para a democracia", que pode conduzir à estabilidade política e ao desenvolvimento no Sudão, pela primeira vez desde a sua independência em 1956.