Novo Banco

O Bloco de Esquerda (BE) propôs ao Governo que se houver necessidade de recapitalizar o Novo Banco isso seja feito diretamente pelos restantes bancos, sem intervenção do Fundo de Resolução, anunciou hoje a deputada Mariana Mortágua.

A deputada e dirigente do BE escusou-se a esclarecer se esta ou não é uma condição essencial para o seu partido viabilizar o Orçamento do Estado para 2021.

Em conferência de imprensa, na sede do BE, em Lisboa, Mariana Mortágua argumentou que qualquer transferência feita através do Fundo de Resolução, mesmo sem recurso a novo empréstimo do Estado, "entra sempre para o défice" e "beneficia sempre de uma garantia pública".