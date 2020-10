Actualidade

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, remeteu hoje para um próximo mandato a implementação das restrições à circulação automóvel na Zona de Emissões Reduzidas (ZER) da Baixa, inicialmente previstas para este verão.

O autarca socialista já tinha anunciado em junho que iria propor à autarquia uma "recalendarização" relativa ao desenvolvimento do projeto, que contempla restrições ao trânsito automóvel, bem como intervenções no espaço público, com criação de mais ciclovias e área pedonal, mas não adiantou datas.

Hoje, falando aos jornalistas à margem de uma visita à estação de Metro da Praça de Espanha, Medina garantiu que não abandonou o projeto, mas defendeu que a implementação das restrições ao trânsito não é adequada "numa altura em que toda a gente tem a sua vida perturbada", devido à pandemia de covid-19.