Actualidade

A 14.ª edição da Festa do Livro e da Cultura de Medelín, que começa hoje naquela cidade colombiana, realiza-se este ano de forma virtual, centrada na cultura portuguesa e sob o tema da "Diáspora", anunciou a Cátedra Pessoa.

Portugal vai estar presente em quatro eventos da festa literária, que se realiza entre hoje e o dia 11 de outubro, em emissões ao vivo no canal de Youtube, mas também através do Facebook.

Organizada com a colaboração da Cátedra de Estudos Portugueses Fernando Pessoa e o Leitorado Bogotá, de língua e cultura portuguesas, localizados na capital colombiana, a Festa do Livro e da Cultura está aberta este ano à participação de qualquer parte do mundo.