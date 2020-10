Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou hoje que a Global Pegasus Ltd, a Kronos Invest, a Global Markets e a Cubic Services Ltd não estão autorizadas a exercer "qualquer atividade de intermediação financeira" em Portugal.

Em comunicado, a CMVM adverte também os investidores de que aquelas entidades não estão legalmente habilitadas para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira.

Segundo o regulador, a Global Pegasus Ltd é detentora dos 'websites' www.fx4lux.com e https://4fxluxus.com, enquanto a Kronos Invest Ltd opera através do endereço eletrónico https://kronosinvest.co e a Global Markets e a Cubic Services Ltd detêm o 'site' https://www.glob-markets.pro/.