O Sporting de Braga vai defrontar os ingleses do Leicester, os gregos do AEK Atenas e os ucranianos do Zorya no Grupo G da Liga Europa em futebol, ditou hoje o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

O Leicester tem no seu plantel o português Ricardo Pereira, enquanto no AEK jogam Hélder Lopes, Paulinho, André Simões e Nelson Oliveira.

A fase de grupos realiza-se em 22 de outubro (primeira jornada), 29 de outubro (segunda), 05 de novembro (terceira), 26 de novembro (quarta), 03 de dezembro (quinta) e 10 de dezembro (sexta e última).