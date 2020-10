Actualidade

A Colômbia registou pelo menos 42 massacres desde o início de 2020, o número mais elevado desde a assinatura de acordos de paz em 2016 com o ex-grupo guerrilho FARC, de acordo com a Organização das Nações Unidas.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, declarou que, sendo as Nações Unidas responsável por verificar a aplicação do acordo entre as partes colombianas, está preocupado com esse aumento "de massacres em várias regiões nos últimos meses".

A ONU englobou nestes dados os assassínios de três ou mais pessoas ao mesmo tempo, e especificou ainda que 13 outros incidentes estão a ser verificados.