Nagorno-Karabakh

O Azerbaijão exigiu hoje que a Arménia se retire do território separatista de Nagorno-Karabakh para impedir "a escalada" do conflito, após um apelo de cessar-fogo imediato feito pelos presidentes russo, francês e norte-americano.

"Se a Arménia quiser acabar com a escalada da situação, a bola está no seu campo. A Arménia deve pôr fim à ocupação. Já basta", afirmou o assessor da presidência do Azerbaijão para os assuntos externos, Hikmet Hajiyev, em videoconferência com a imprensa.

A Arménia disse hoje estar pronta para trabalhar com o grupo de mediação constituído pela Rússia, Estados Unidos e França para adotar um cessar-fogo em Nagorno-Karabakh, onde o Azerbaijão enfrenta separatistas apoiados por Erevan.