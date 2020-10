Nagorno-Karabakh

França alertou hoje o Azerbaijão e a Arménia para os riscos de uma "internacionalização do conflito" no enclave do Nagorno-Karabakh e de uma "escalada incontrolável".

"Alertei os meus interlocutores para a ameaça que representaria uma internacionalização do conflito", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, depois de contactos telefónicos com os seus homólogos arménio e azeri.

A Arménia acusa a Turquia de estar militarmente envolvida no conflito, enviando para o Azerbaijão equipamentos, conselheiros militares e mercenários sírios pró-turcos, o que é negado pela Turquia.