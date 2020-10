Actualidade

A 7.ª Mostra Internacional de Cinema Anti-Racista (MICAR) começa hoje no teatro Rivoli, no Porto, prolongando-se até 04 de outubro, com uma programação mais curta que o habitual, devido à pandemia de covid-19.

Organizada anualmente pelo SOS Racismo, desde 2014, esta mostra leva ao grande ecrã filmes com temáticas essenciais e traz à plateia três dias recheados de oportunidades para pensar e discutir o racismo e a discriminação e o seu combate.

Segundo a organização, este ano haverá quatro sessões entre a noite de sexta-feira e a tarde de domingo, cada uma com uma 'curta' e uma longa-metragem, num total de oito filmes, vários dos quais serão estreias em Portugal.