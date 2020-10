Actualidade

A nova da Lei do Mar, agora incorporando alterações na sequência do veto político do Presidente da República, foi hoje aprovada por ampla maioria, apenas com votos contra de dez deputados do PS e do Chega.

O diploma que saiu da reapreciação do decreto vetado em agosto por Marcelo Rebelo de Sousa, que pediu a inclusão de ressalvas para salientar o princípio da integridade e da soberania nacional na gestão do mar, teve o apoio do PS, dos deputados do PSD Madeira e Açores, do PAN, da Iniciativa Liberal e da deputada Joacine Katar Moreira.

PSD, Bloco de Esquerda, CDS, PCP, PEV e o deputado socialista Filipe Neto Brandão abstiveram-se face a esta proposta que partiu da Assembleia Legislativa Regional dos Açores.