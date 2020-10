Covid-19

A Escócia vai deixar de obrigar pessoas que cheguem dos arquipélagos da Madeira e dos Açores a cumprir quarentena de 14 dias, mas mantém a medida sobre Portugal continental, anunciaram as autoridades.

A medida aplica-se a partir das 04:00 de sábado e vem alinhar a Escócia com as outras nações do Reino Unido, nomeadamente Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, que já tinham diferenciado as ilhas portuguesas do resto do país em termos de restrições de viagem.

Entretanto, todas as diferentes regiões do Reino Unido decidiram esta semana excluir a Polónia, a Turquia e as ilhas das Antilhas Holandesas de Bonaire, Saint Eustatius and Saba da lista de destinos seguros, pelo que os viajantes que dali chegarem terão de cumprir quarentena a parir de sábado.