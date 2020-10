Brexit

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje que a União Europeia continua a querer chegar a um acordo comercial com o Reino Unido, mas "não a qualquer preço".

"Queremos um acordo, mas não a qualquer preço", salientou, reiterando o apelo para que o Reino Unido reveja a legislação recentemente aprovada e que viola os termos já acordados com Bruxelas para as relações comerciais no final do período de transição pós-'Brexit'.

Na véspera de uma videoconferência com o primeiro-ministro britânico e a 100 dias do fim do período de transição, a líder do executivo comunitário disse estar disposta a chegar a um entendimento com Londres sobre a aplicação do Acordo de Saída, que deverá entrar em vigor no próximo dia 01 de janeiro, e apelou a uma intensificação das discussões sobre a futura relação comercial.