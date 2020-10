Actualidade

O movimento independentista de Cabinda acusou hoje as Forças Armadas Angolanas de lançarem uma "operação militar contra um grupo de civis desarmados" na República Democrática do Congo (RDCongo), junto à fronteira com o enclave petrolífero angolano.

"As Forças Armadas Angolanas (FAA) lançaram uma operação militar contra um grupo de civis desarmados, suspeitos de serem soldados da FLEC , perto da fronteira do Yema-di-Yanga e Mbaka-Khosi no setor de Kakongo, território de Lukula, província do Kongo-Central, na aldeia de Kinkiama", na passada quinta-feira, às 21:45, acusa um comunicado da organização independentista Frente de Libertação do Estado de Cabinda - Forças Armadas de Cabinda (FLEC-FLAC), enviado à Lusa.

"O ataque resultou na morte de 6 pessoas, incluindo 4 jovens rapazes decapitados", acusa a FLEC no texto, em que descreve a "incursão sangrenta das FAA no Congo Central" (RDCongo).