OE2021

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares avisou hoje os parceiros de negociação à esquerda que os avanços já registados nas conversações para o Orçamento têm como pressuposto a viabilização da proposta orçamental do Governo.

Em conferência de imprensa, no parlamento, após apresentar matérias relativas a domínios como saúde, direitos laborais e políticas de rendimentos em que há princípios de acordo com o Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PAN, Duarte Cordeiro também frisou que essas medidas só se concretizarão caso a proposta de Orçamento do Governo seja aprovada.

"Todos os avanços têm o pressuposto de haver um entendimento para a viabilização da proposta do Governo de Orçamento do Estado", declarou o membro do Governo.