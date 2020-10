Covid-19

Os credores da dívida pública e a Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) defenderam hoje que a participação dos países no alargamento da suspensão dos pagamentos de dívida é essencial para ajudar os países endividados.

"Relativamente às discussões sobre a Iniciativa da Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) nas reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, o grupo nota que alargar a iniciativa até 2021 daria um alívio de dívida adicional muito necessário", lê-se numa nota hoje enviada à Lusa.

Na nota divulgada pelo Instituto Financeiro Internacional (IFI), que representa os credores, e pela UNECA, depois de uma reunião conjunta com vários ministros das Finanças africanos, defende-se ainda que "todos os países credores são encorajados a participar totalmente numa DSSI alargada".