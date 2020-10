Covid-19

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 5.228 mortos nas últimas 24 horas no mundo, elevando para 1.024.093 as vítimas mortais desde o surgimento da doença no final de dezembro, indica um balanço diário da AFP.

No mesmo período foram recenseados 324.076 novos casos no mundo. Os países que registaram o maior número de mortes nos seus últimos balanços são a Índia, com 1.095 novos mortos, os Estados Unidos (949) e o Brasil (728).

No total, a pandemia do novo coronavírus já provocou pelo menos 1.024.093 mortos desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) na China assinalou o surgimento da doença no final de dezembro.