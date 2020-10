Covid-19

A KLM acordou com o sindicato dos pilotos condições para redução dos salários, que permitirão à companhia entregar o plano de reorganização ao Governo holandês para aceder a uma ajuda estatal de 3,4 mil milhões de euros.

Segundo o presidente do sindicato VNV, Willem Schmid, com o acordo alcançado na reta final, "os pilotos assumem a responsabilidade de assegurar o futuro da KLM" e embora este seja "um período difícil e desafiante para todos os envolvidos", referindo que o plano inclui "os sacrifícios necessários exigidos pela situação atual e as consequências para os pilotos individualmente".

O Governo holandês exigiu à KLM que elaborasse, juntamente com os vários sindicatos que representam os trabalhadores, um plano de reorganização empresarial, que inclui um pacote de medidas de austeridade para reduzir os custos em 15% e as emissões de CO2 em 50% até 2030.