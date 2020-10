Actualidade

Um grupo de 11 deputados socialistas, encabeçado pela ex-ministra Ana Paula Vitorino, considera que as objeções que constaram no veto do Presidente da República à nova Lei do Mar foram ignoradas pelo PS na reapreciação do diploma.

Hoje, em plenário, a Assembleia da República procedeu à reapreciação do decreto vetado por Marcelo Rebelo de Sousa em agosto, e as alterações ao diploma que partiu da Assembleia Legislativa dos Açores foram aprovadas pelo PS, PAN, Iniciativa Liberal, PSD Madeira e Açores, com as abstenções do Bloco de Esquerda, PCP, CDS e PEV.

Além do voto contra do Chega, o diploma mereceu ainda a rejeição de dez deputados socialistas, que subscreveram uma declaração de voto encabeçada pela ex-ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, bem como pelos constitucionalistas Pedro Bacelar de Vasconcelos e Isabel Moreira.