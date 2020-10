Actualidade

O treinador do Portimonense afirmou hoje que a sua equipa tem de fazer a sua parte para aproveitar as eventuais dificuldades do Sporting na receção de domingo aos 'leões', em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol.

"Quem tem de expor as eventuais dificuldades que o Sporting possa estar a sentir é o Portimonense. Se não fizermos a nossa parte, não interessa alguma fragilidade, ou não, do adversário. Temos de nos focar no que somos capazes de fazer e no elevado nível competitivo que temos de apresentar", considerou Paulo Sérgio, na antevisão da partida.

A equipa 'leonina' foi eliminada da Liga Europa na quinta-feira, depois de ser goleada em casa pelos austríacos do LASK Linz (1-4), mas o técnico do Portimonense diz que o principal foco dos algarvios tem de ser o seu próprio futebol.