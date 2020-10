Actualidade

O festival internacional Curtas de Vila do Conde arranca no sábado, dia em que exibe um dos destaques da programação, a cópia digitalizada de "O Recado", filme de 1971 de José Fonseca e Costa.

O filme foi digitalizado este ano no âmbito do acordo entre a Cinemateca Portuguesa e a Academia Portuguesa de Cinema, e será editado até ao final de dezembro em DVD, além do estabelecimento do 'master' digital, que será usado em Vila do Conde, explicou à agência Lusa o diretor do departamento de arquivo da Cinemateca, Tiago Baptista.

No âmbito desta parceria, em setembro já foi editado em DVD o filme "A Santa Aliança" (1977), de Eduardo Geada, seguindo-se, ainda este ano, "O Mal Amado" (1974), de Fernando Matos Silva, e "A Promessa" (1972), de António Macedo, além de "O Recado".