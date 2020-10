Covid-19

A Comissão Europeia anunciou hoje que enviou uma proposta aos Estados-membros que antevê a prolongamento do prazo de enquadramento temporário criado por causa da covid-19 para ajudas estatais por mais seis meses, até 30 de junho de 2021.

Em comunicado, o executivo comunitário referiu que "enviou aos Estados-membros, para consulta, um projeto de proposta para prolongar até 30 de junho de 2021 o enquadramento temporário dos auxílios estatais, adotado em 19 de março de 2020, para apoiar a economia no contexto do surto de coronavírus, e ajustar o seu âmbito de aplicação".

"Os efeitos da crise económica derivada do covid-19 vão manter-se entre nós durante algum tempo", justificou a vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta da concorrência, Margrethe Vestager, salientando ser por isso que a instituição propôs hoje "prolongar o enquadramento temporário até meados do próximo ano, ajustando-o às necessidades contínuas das empresas".