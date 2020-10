Actualidade

A deputada Cristina Rodrigues (ex-PAN) apresentou um requerimento à ministra da Cultura, exigindo esclarecimentos sobre as descobertas arqueológicas efetuadas na Sé de Lisboa, e sobre o acompanhamento que tem sido feito pelo Ministério "a estas obras".

No pedido dirigido a Graça Fonseca, publicado no 'site' do parlamento, a deputada não inscrita afirma que foi alertada por 'email', "para uma situação que se prolonga no tempo desde setembro de 2018", relativa aos vestígios da mesquita de Al-Usbuna, a principal mesquita de Lisboa durante o período islâmico da cidade", encontrados nas escavações arqueológicas no claustro da Sé.

Neste requerimento, Cristina Rodrigues cita as responsáveis científicas pelo projeto de arqueologia, as arqueólogas Alexandra Gaspar e Ana Gomes, segundo as quais, "pela primeira vez, foi possível identificar um conjunto de estruturas possíveis de ser associadas à mesquita aljama de Lisboa", estabelecendo-se "um conjunto único na cidade e em Portugal, de grande valor patrimonial, sendo primordial e indispensável a sua preservação e musealização".