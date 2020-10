Covid-19

Portugal regista 344 surtos ativos de covid-19, com particular incidência nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte, indicou hoje a diretora-geral da Saúde na conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia.

"Temos 344 surtos registados, sendo 125 na região Norte, 35 no Centro, 142 em Lisboa e Vale do Tejo, 20 no Alentejo e 22 no Algarve, o que reflete um número bastante inferior ao de outros períodos. Felizmente, tem havido uma redução", sublinhou Graça Freitas.

A diretora-geral da Saúde admitiu que poderá deixar de fazer análises pormenorizadas de cada surto, mas comentou a situação que se verifica num lar de idosos em Bragança e noutro em Montalegre, além de um surto com origem num café em Alenquer e que já resultou em 11 casos confirmados.