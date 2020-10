Actualidade

O PSD considera "prioritária" a reforma da justiça e vai entregar um projeto de lei no parlamento para introduzir mecanismos de controlo de distribuição eletrónica dos processos judiciais, anunciou hoje o líder social-democrata no Twitter.

Numa alusão indireta ao processo Lex, que envolve juízes de tribunais superiores, Rui Rio publicou um 'tweet' em que anuncia a iniciativa do PSD.

Um dos arguidos no processo Lex é o ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa Vaz das Neves, por suspeitas de corrupção e abuso de poder relacionadas com a distribuição eletrónica de processos.