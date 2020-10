Actualidade

Sessenta livros ilustrados e de banda desenhada, de mais de 50 autores portugueses, vão ter tradução e edição garantida no estrangeiro, no âmbito de um programa de apoio da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB).

Com um montante global de 84.900 euros, a DGLAB apoia editoras estrangeiras que publiquem obras de banda desenhada e livros ilustrados para a infância, de autores portugueses.

Este ano, o programa de apoio permitiu a tradução e edição, "até ao final do próximo ano", de 60 livros em mais de vinte países, entre os quais Turquia, Suíça, Itália, Espanha, Colômbia e Brasil.