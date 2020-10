Culturgest do Porto inaugura "Red Lines with Landscapes

O artista norte-americano Evan Roth inaugura este sábado, no Porto, uma versão da exposição "Red Lines with Landscapes: Portugal", com pinturas naturalistas do século XIX do Museu Soares dos Reis em diálogo com vídeos captados por câmara de infravermelhos.

Em conferência de imprensa na Culturgest do Porto, o novo programador das Artes Visuais da Culturgest, Bruno Marchand, explicou aos jornalistas que a segunda versão da exposição "Red Lines with Landscapes: Portugal" vai ter 14 obras do artista Evan Roth, que captou imagens em "zonas costeiras portuguesas com uma câmara com infravermelhos", e que vão estar em diálogo com 12 obras dos pintores portugueses "Silva Porto, Artur Loureiro e Henrique Pousão", emprestadas pelo Museu Nacional Soares dos Reis.

"Aquilo que vão encontrar são constelações de vídeos e de pinturas onde há o encontro entre uma paisagem digital e contemporânea com a lógica da construção da paisagem naturalista dos finais do século XIX", em que o artista usava pincéis e tintas, explicou Bruno Marchand, acrescentando que o que Evan Roth tem vindo a fazer com este projeto é "encontrar os sítios onde os cabos entram em cada lado do [Oceano] Atlântico e fazer tomadas de vista, fazer retratos dessas paisagens, desses locais, onde a Internet circula e entra dentro dos continentes".