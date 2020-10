Covid-19

A Itália registou pelo segundo dia consecutivo mais de duas mil novas infeções (2.499) pelo novo coronavírus, anunciaram hoje as autoridades italianas, indicando também que o país mantém a tendência crescente de testes realizados.

Em termos totais, e desde o início da crise da doença covid-19 no país, em 21 de fevereiro, Itália contabiliza 319.908 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus, segundo os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde italiano.

As 2.499 novas infeções registadas nas últimas 24 horas estão em linha com os mais de 2.500 novos casos divulgados na quinta-feira, números bastante expressivos que não eram registados no país desde abril.